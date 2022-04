Minder jonge inbrekers

In 2021 zijn ruim 2 duizend mensen geregistreerd als verdachte van woninginbraak, 24 procent minder dan een jaar eerder. In tien jaar tijd daalde zowel het aantal woninginbraken als de bijbehorende verdachten met 75 procent. Onder de inbrekers zijn vooral minder jonge verdachten. Het aantal verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven daalde het afgelopen jaar met 11 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over verdachten.

Het aantal woninginbraken is in de afgelopen tien jaar met 75 procent gedaald tot 23,5 duizend inbraken. Bij ongeveer 1 op de 10 inbraken vond de politie een verdachte. In 2012 registreerde de politie nog 8 440 personen als verdachte van woninginbraak, in 2021 is dit aantal gedaald tot 2 110. Een kwart van de verdachten had geen officieel woonadres in Nederland. In 2012 was de helft van de verdachten van woninginbraken jonger dan 25 jaar, in 2021 is dit gedaald tot 1 op de 3 verdachten. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is hiermee gestegen van 28 jaar naar 31,5 jaar.

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar het is aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 en 2021 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Het thuiswerken en de beperkte uitgaansmogelijkheden verkleinden bijvoorbeeld de kans op woninginbraak. In vergelijking met 2020 is het aantal geregistreerde verdachten van woninginbraak met 24 procent gedaald.