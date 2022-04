Storing opgelost, dienstregeling weer opgestart

Door de storing stonden veel treinen gister op een verkeerde plek. Daarom zijn vannacht medewerkers van de NS druk bezig geweest om de treinen zoveel mogelijk weer naar de juiste plek te brengen. Hierdoor kon men vanochtend de dienstregeling goed opstarten.

De storing is inmiddels opgelost. In de nacht konden de eerste treinen rijden tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Amsterdam en Schiphol.

'We realiseren ons goed dat we gister een enorm beroep hebben gedaan op het begrip en de zelfredzaamheid van de reiziger.', aldus de NS. 'Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn. We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.'