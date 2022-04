Week met veel regen, winterse neerslag en veel wind

Het wordt een natte week na een zeer droge maand maart. Vandaag is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt gedurende de dag geleidelijk op. De maximumtemperatuur wordt in de avond bereikt en loopt uiteen van 6°C in Zuid-Limburg tot 10°C in het zuidwesten.

De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, in de ochtend enige tijd stormachtig, 8 Bft. Er zijn in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer dan zware windstoten mogelijk tot ca. 80 km/u. In de loop van de middag en avond neemt de wind in kracht af en draait naar west.

In de nacht naar dinsdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd (mot)regen. De minima liggen tussen lokaal 4°C in het noorden en 9°C in het zuidwesten. Er staat een matige, langs de westkust (vrij) krachtige westenwind. In het noorden en noordoosten is de wind zwak.

Dinsdag overdag verandert er weinig in het bewolkte en regenachtige weerbeeld. Pas dinsdagavond wordt het van het zuidwesten uit geleidelijk droog. De maxima lopen uiteen van 7°C in het uiterste noordoosten tot plaatselijk 12°C in het uiterste zuidwesten. De westelijke wind is matig, langs de westkust vrij krachtig. In het noorden en noordoosten is de wind west tot noordwest en zwak tot matig.

Langer termijn:

Zeer wisselvallig met eerst perioden met regen, vrijdag en zaterdag mogelijk ook winterse neerslag. Donderdag veel wind. Het is overdag aan de koude kant. In het weekeinde grotere kans op droog weer met af en toe zon. Er is op donderdag een grote kans (60-90%) op code geel voor zware windstoten, aldus het KNMI.