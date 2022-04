Lidl en Aldi scoren beter op Oxfam Novib supermarktenranglijst, AH en Jumbo blijven achter

Lidl en Aldi scoren allebei beter en staan nu ruim bovenaan in de Nederlandse Oxfam Novib supermarktenranglijst. Jumbo en Albert Heijn scoren nog steeds ruim onvoldoende. PLUS blijft de grote achterloper. Dit blijkt uit de nieuwe supermarktenranglijst van Oxfam Novib die vandaag voor de vierde keer gepubliceerd wordt.

Op deze ranglijst worden de vijf grootste Nederlandse supermarkten, Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS sinds 2018 jaarlijks beoordeeld op hun mensenrechtenbeleid en -praktijken voor arbeiders, kleinschalige boeren en vrouwen in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden. De ranglijst is onderdeel van de internationale Oxfam Behind the Barcodes-campagne.

Charlotte Vollaard, expert mensenrechten en bedrijfsleven Oxfam Novib: 'Voor het eerst sinds de lancering van de ranglijst in 2018, zien we dat enkele supermarkten voldoendes scoren. Het verschil met de eerste ranglijst is groot, toen scoorden alle Nederlandse supermarkten zeer slecht. Koplopers Lidl en Aldi moeten nu laten zien dat hun beleid en praktijken ook echt tot concrete verbetering leidt. Middenmoters Jumbo en Albert Heijn moeten veel meer tempo maken en achterloper PLUS moet echt aan de bak om in het spoor van de rest te blijven. Maar voor elke supermarkt geldt dat zij nog véél meer moeten en kunnen doen om uitbuiting van arbeiders, kleinschalige boeren en vrouwen tegen te gaan.'

De supermarkten publiceerden in de afgelopen maanden veel nieuw beleid, rapportages en mensenrechtenonderzoeken, zoals het gezamenlijke onderzoek van Nederlandse supermarkten naar arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenketen . Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Lidl hebben alle vier toezeggingen gedaan om genderongelijkheid aan te pakken. Lidl is de enige Nederlandse supermarkt die een mensenrechtenonderzoek gericht op vrouwenrechten publiceerde. Aldi en Lidl zeggen beide toe om het aandeel van producten dat ze kopen van vrouwelijke producenten te verhogen. Jumbo en Lidl zijn de enige supermarkten wereldwijd die elk voor 3 hoge risico productcategorieën, waaronder bananen, de hele keten transparant hebben gemaakt. PLUS loopt steeds verder achter, een volwaardige mensenrechtenaanpak ontbreekt.

Charlotte Vollaard: 'Waar het ons uiteindelijk om gaat, is dat arbeiders, kleinschalige boeren en vrouwen die ons eten produceren, een leefbaar inkomen verdienen en niet meer worden uitgebuit. Nog geen enkele supermarkt kan dat laten zien, ondanks alle verbeteringen. Steeds meer supermarkten slaan de goede weg in, met een mensenrechtenaanpak die ze steeds verder uitwerken. Maar uiteindelijk moeten de supermarkten hun inkoopbeleid zo inrichten dat iedereen in hun ketens een goed bestaan kan hebben. Je kunt niet én altijd voor de laagste prijs onderhandelen én ook volledig duurzaam zijn.'