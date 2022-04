RIVM: Beperk verkoop en verbied promotie smaakfilters voor roken

De promotie en de verkoop van tabaksaccessoires moeten worden beperkt. Dit is het advies van het RIVM dat onderzoek uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Claim dat schadelijke stoffen worden gefilterd

'Het gaat om producten die tabak mogelijk aantrekkelijk maken, zoals smaakfilters en smaaksprays, of producten met een claim dat ze schadelijke stoffen weghalen uit de rook', aldus het RIVM.

Niet alle schadelijke stoffen gefilterd

Hoewel uit RIVM-onderzoek blijkt dat sommige van deze producten meer dan de helft van de teer en nicotine wegnemen, is onduidelijk wat voor effect dit heeft op de gezondheid van de roker. De accessoires nemen sowieso niet alle schadelijke stoffen weg, dus roken met accessoires blijft schadelijk. Daarom adviseert het RIVM deze claims te verbieden, vooral ook omdat uit het onderzoek blijkt dat een derde van de rokers denkt dat deze producten roken minder schadelijk maken.

Smaakaccessoires als alternatief voor mentholsigaretten

Het RIVM onderscheidt producten die smaak toevoegen (smaakaccessoires), producten met een claim dat ze schadelijke stoffen weghalen uit de rook en overige accessoires. Met de smaakaccessoires spelen fabrikanten in op de aantrekkelijkheid van smaken, zeker sinds het verbod op sigaretten en shag met een andere smaak dan tabak.

Geen mentholsigaretten meer te koop

Zo geeft 28% van de ondervraagden aan smaakaccessoires te gebruiken omdat mentholsigaretten niet meer te koop zijn. Eerder RIVM-onderzoek liet al zien dat menthol in tabak ook bij kleine hoeveelheden inhaleren vergemakkelijkt. En ook dat menthol als smaakstof voor e-sigaretten roken aantrekkelijk maakt voor jonge en beginnende rokers.

Verminderen bekendheid en verkoop

Het terugdringen van marketing en promotie van deze producten kan door aanbod en reclames te beperken. Om de verkoop te verminderen, stelt het RIVM voor dit alleen toe te staan in speciaalzaken en rokerswebwinkels. Hierdoor neemt de aantrekkelijkheid van deze producten af. Dat leidt mogelijk tot minder rokers en draagt bij aan het streven naar een rookvrije generatie in 2040.

Geen verbod op tabaksaccessoires

Op dit moment zijn tabaksaccessoires niet verboden. Ze vallen niet onder de Nederlandse Tabaks- en rookwarenwet of Europese Tabaksproductenrichtlijn. In Litouwen, België en Denemarken zijn (smaak)accessoires wel verboden via aanvullende nationale wetgeving.