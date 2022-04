VS: Russen gaan zich richten op Donbas-gebied in Oost-Oekraïne

John F. Kirby, perssecretaris van het Pentagon, hield vandaag een persconferentie. "We zullen het vermogen van Oekraïne om zichzelf te verdedigen blijven steunen. We gaan dat doen zo veel als we kunnen en zo snel als we kunnen", zei hij.

"We hebben nu sinds het begin van deze regering meer dan 2,3 miljard dollar aan veiligheidshulp toegezegd aan Oekraïne, waaronder meer dan 1,6 miljard dollar sinds de Russische invasie", zei hij.

De VS blijven ook samenwerken met hun bondgenoten en partners om de Oekraïners extra capaciteiten te identificeren en aan te bieden en zullen alle beschikbare instrumenten gebruiken om de Oekraïense strijdkrachten te ondersteunen terwijl ze dapper vechten voor de verdediging van hun land, zei Kirby.

Vandaag sprak minister van Defensie Lloyd J. Austin III met de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov om de Amerikaanse steun aan Oekraïne opnieuw te bevestigen. Kirby zei dat Austin en Reznikov regelmatig contact hebben en dat de bevoorrading van defensief materieel een regelmatig onderwerp is, waarbij de VS levert wat nodig is.

De afdeling is van mening dat het Russische leger van plan is hun inspanningen te heroriënteren op het Donbas-gebied in Oost-Oekraïne, aangezien het troepen herschikt uit de gebieden bij Kiev en andere gebieden in het noordelijke centrale deel van Oekraïne, zei Kirby, eraan toevoegend dat er nog geen nog een grootschalige beweging in die richting.