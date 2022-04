Illegaal drugslab in schuur in Leersum ontmanteld, man (39) aangehouden

Woensdag trof de politie in een schuur achter een woning in Leersum een illegaal laboratorium aan met daarin een zeer grote variëteit aan gevaarlijke chemische stoffen. 'Verschillende gespecialiseerde diensten stelden een onderzoek in', zo laat de politie donderdagmiddag weten.

Aanhouding 39-jarige man

Een 39-jarige man is aangehouden op verdenking van het vervaardigen van harddrugs. 'De recherche doet onderzoek naar de precieze functie van het laboratorium en de rol van de verdachte daarin', aldus de politie.

Anonieme melding

De politie kreeg via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) een melding binnen dat er in een schuur in Leersum een drugslab was ingericht. De politie stelde daarop op woensdag 6 april een onderzoek in om vast te stellen of er daadwerkelijk een drugslab was gevestigd. Zij troffen in een schuur aan die was omgebouwd tot laboratorium dat op dat moment ook in werking was. In het laboratorium waren zeer veel verschillende soort chemische stoffen opgeslagen.

Inzet LFO en NFI

Het LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) werd ingeroepen om nadere duiding te geven aan het laboratorium. Het LFO is een dienst van de Landelijke Eenheid en de medewerkers van het LFO zijn gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslaboratoria en hebben veel kennis van chemicaliën. Ook de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is ingeroepen om verder te kunnen vaststellen welke stoffen precies waren opgeslagen.

Inzet EOD

Omdat de nodige stoffen zeer explosief bleken te zijn, kwamen ook de TEV-ers (Team Explosieven Verkenners) en de EOD (Explosieve Opruimings Dienst) ter plaatse. Een van de stoffen die is aangetroffen was zeer instabiel is. Daarom is de stof op door de EOD (Explosieve OpruimingsDienst) op de Leusderheide tot ontploffing gebracht. De overige stoffen worden vandaag door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.

Luchtdrukpistolen

Tijdens een doorzoeking werden ook nog wapens aangetroffen, waaronder een aantal luchtdrukpistolen. De recherche doet verder onderzoek naar de precieze functie van het laboratorium en de rol van de verdachte daarin.