Bestuurder door politie beschoten bestelbus meldt zich na inrijden op agenten

Donderdagmiddag heeft een 40-jarige man uit Voorschoten zich rond het middaguur gemeld op een politiebureau. 'Hij wordt ervan verdacht in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 april herhaaldelijk met zijn bestelbus op agenten te zijn ingereden na een geweldsincident in Leiden', zo meldt de politie donderdagmiddag.

Door politie op bestelbus geschoten

'Door de politie werden schoten gelost om te man te dwingen te stoppen, nadat een stopteken en het gebruik van zowel pepperspray als een stroomstootwapen geen effect had', aldus de politie.

Stopteken genegeerd door bestuurder

Surveillerende agenten zagen omstreeks 00.30 uur op de Abtspoelweg een bestelbus rijden. Op basis van het kenteken herkenden zij de bus als zijnde eigendom van iemand die nog geen uur eerder in Leiden betrokken was bij een geweldsincident in de relationele sfeer en zwaar onder invloed zou zijn. Zij gaven de man daarop een stopteken en vertelden hem dat hij was aangehouden.

Inzet pepperspray en stroomstootwapen

Daarop gaf de man gas en reed tegen de politiewagen aan, waarna de agenten de achtervolging inzetten. Even verderop kwam de bus tot stilstand en reed de bestuurder opnieuw op de agenten in. Zij probeerden de man tot stoppen te dwingen door onder andere pepperspray en het stroomstootwapen te gebruiken. De man bleek echter niet te stoppen, gaf gas en reed door, de Haarlemmertrekvaart op in de richting van Voorhout.

Agenten licht gewond

Op de rotonde na het viaduct van de A44, ramde de verdachte nogmaals een politiewagen waarna de politie meerdere schoten losten. Zelfs dat deed de verdachte niet stoppen en hij reed de Leidse Vaart op. Daar liet hij uiteindelijk zijn bus achter. Een grote zoektocht in de omgeving, met onder andere politiehonden en de politiehelikopter, leidde niet tot zijn aanhouding.

Ambulance

Ambulancepersoneel controleerde de lichtgewonde agenten die in de geraakte politiewagens hadden gezeten, niemand hoefde naar het ziekenhuis. Sinds het incident is onophoudelijk gewerkt om zicht te krijgen op de verblijfplaats van de man. Hij heeft zich uiteindelijk zelf gemeld op een politiebureau waar hij werd aangehouden.