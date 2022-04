EOD verwijdert explosieven uit door politie in beslag genomen auto

De politie heeft donderdagavond explosieven aangetroffen in een auto op het politiebureau in aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam. Dit meldt de politie.

EOD

Nadat er in de auto die door de politie in beslag was genomen explosieven waren aangetroffen werd na onderzoek de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om de onderzoek te doen.

Explosieven veiliggesteld

De EOD heeft de explosieven die zijn aangetroffen in het in beslag genomen voertuig op de Johan Huizingalaan veiliggesteld. 'De explosieven worden onder controle van de EOD tot ontploffing gebracht in het havengebied', aldus de politie die de herkomst van de explosieven onderzoekt.