Vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne ingeschreven

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, mogen zich direct als ingezetene inschrijven bij de gemeente waar zij verblijven, als zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook mensen met een andere nationaliteit mogen zich inschrijven, als ze kunnen aantonen dat ze vlak voor de inval een geldige verblijfsvergunning voor Oekraïne hadden. In de weken van 21 maart tot en met 3 april vestigden zich per week bijna 10 duizend mensen uit Oekraïne. In dezelfde periode vestigden zich uit andere landen rond de 4 duizend migranten per week.

Kinderen en vrouwen tussen 25 en 45 jaar

Van de mensen die zich sinds 24 februari hebben ingeschreven is ruim een derde (37 procent) minderjarig, 33 procent is tussen 25 en 45 jaar. Dat zijn voornamelijk vrouwen; van de volwassen ingeschrevenen is bijna 80 procent vrouw. Onder minderjarigen is het aandeel jongens en meisjes vrijwel gelijk. Onder mensen boven de 60 jaar zijn er ook meer vrouwen, maar daar is de oververtegenwoordiging kleiner (70 procent).