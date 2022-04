Politie zet stroomstootwapen in tegen agressieve hotelbezoeker

Vrijdag 8 april om 2 uur kreeg de politie de melding dat een persoon zich zeer agressief gedroeg in een hotel gelegen aan Klein Zwitserland in Gilze. De man was daar op aangesproken door een beveiliger, die vervolgens enkele klappen van de verdachte kreeg. Hierop werd hem medegedeeld dat hij het hotel moest verlaten. Toen hij dat niet deed werd de politie gebeld. Eenmaal ter plaatse troffen agenten de man in zijn hotelkamer aan, kennelijk onder invloed van alcohol. Zowel de verdachte als een in de hotelkamer aanwezige vrouw zaten om onbekende rede onder het bloed. Toen het stel op geen enkele wijze medewerking wilde verlenen, werd hen opnieuw gevorderd het hotel te verlaten. Hierop werd de verdachte, een inwoner van Hellevoetsluis, dusdanig agressief dat een agent zijn stroomstootwapen op hem richtte en schoot. Vervolgens kon de man worden aangehouden. Hij krijgt een proces-verbaal voor mishandeling en huisvredebreuk.