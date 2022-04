Zeker 35 doden en honderden gewonden bij raketaanval op station Kramatorsk

Bij een raketaanval op het treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk zijn volgens het persagentschap AFP zeker 35 doden gevallen en honderden gewonden.

Ten tijde van de raket-aanval waren er zeker 4000 mensen op en bij het station aanwezig die aan het vluchten waren voor het oorlogsgeweld. De Oekraïense president Zelensky spreekt van een "kwaadaardige" aanval van de Russen. Gouverneur Pavlo Kyrylenko van de regio Donetsk, waar Kramatorsk onder valt, spreekt van een gerichte aanval door de Russen. ''Ze wilden paniek en angst zaaien, en zoveel mogelijk burgerdoden", zegt Kyrylenko.

De Oekraïense regering had eerder burgers opgeroepen in Oost-Oekraïne om zich in veiligheid te brengen.