Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding

Het incident vond rond 21.15 uur plaats op de Eliotplaats in Rotterdam toen daar een man en vrouw beroofd werden. De daders trokken een tas uit de handen van de vrouw en namen de benen.

De politie werd gewaarschuwd en in de buurt zijnde agenten aarzelden niet toen zij meekregen dat er een gewelddadige beroving plaatsvond. Zij spoedden zich naar de locatie en vonden twee verdachten.

Bij de arrestatie voelden de agenten zich genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten te lossen. Niemand werd geraakt en een 17-jarige jongen uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 18-jarige Rotterdammer konden worden aangehouden. Op de plek van de beroving werd een nepvuurwapen gevonden en in beslaggenomen.