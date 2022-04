Deze week lekker warm

Na een week met winterse temperaturen en herfstachtige omstandigheden, wordt het komende week lekker lenteweer. Vanochtend komen er in noorden en midden enkele wolkenvelden voor. Verder is het vandaag vrij zonnig en droog.

De middagtemperatuur loopt uiteen van 11°C op de Wadden tot lokaal 16°C in het zuiden. De zuidoostenwind is zwak tot matig en wordt in de avond langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

Komende nacht verloopt droog met alleen dunne hoge bewolking. De minima liggen tussen 7°C in Zeeland tot lokaal 2°C in het noordoosten. De oost- tot zuidoostenwind is landinwaarts zwak tot matig en boven het IJsselmeer en langs de kust matig tot vrij krachtig, 4-5 Bft.

Morgen zijn er perioden met zon maar komen er ook velden hoge bewolking voor. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 15°C op de Wadden tot 20°C in het zuidoosten. Er staat een matige zuidoostelijke wind. In de avond draait de wind naar een zuidelijke richting en neemt deze landinwaarts af naar zwak.

De eerste dagen vrij warm met landinwaarts een middagtemperatuur rond 20°C. Overwegend droog, op woensdag vooral in het oosten een bui. Donderdag in de nacht en ochtend een grote kans op mist. In het paasweekend waarschijnlijk droog met veel zon.

Op donderdag is er in de nacht en vroege ochtend een grote kans (60-90%) op code geel voor plaatselijk dichte mist.