VEH: bouwplannen kabinet leveren onbetaalbare nieuwbouwwoningen op

Vereniging Eigen Huis vreest dat een nieuwbouwwoning voor grote groepen mensen onbereikbaar blijft. In de nieuwe woningbouwplannen van het kabinet worden huizen tot de NHG-grens van 355.000 euro als betaalbaar aangemerkt. De vereniging vreest dat dit bedrag de norm wordt voor een ‘betaalbare woning’ terwijl dat voor veel mensen nog steeds onbetaalbaar is, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een analyse van Vereniging Eigen Huis blijkt dat een nieuwbouwwoning van € 355.000 voor veel Nederlanders onbereikbaar is. Een fulltime werkende politieagent en een in deeltijd werkende secretaresse kunnen samen maximaal € 272.431 lenen om een huis te kopen. Een voltijds werkende loodgieter en een parttime leerkracht in het basisonderwijs komen samen niet verder dan € 280.728. Een alleenstaande verpleegkundige krijgt hoogstens € 216.957 aan hypotheek en een pas afgestudeerde academicus gemiddeld € 166.211.

“Als het kabinet inzet op nieuwbouwwoningen van rond de 3,5 ton, dan blijven die voor veel woningzoekenden onbetaalbaar", zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

“Bouwplannen moeten worden gespecificeerd naar type woning, prijsklasse en aantallen, anders wordt het woningtekort maar deels opgelost", vervolgt Klein. “We moeten voorkomen dat grote groepen mensen de nieuwbouwprijzen niet kunnen betalen of dat er woningen komen die niet passen bij hun behoeften. De bouw van goedkopere, passende woningen moet daarom worden gegarandeerd.”

De Bouwagenda voorziet in de bouw van zo’n 900.000 huur- en koopwoningen. Twee derde daarvan moet in voor huurders en kopers betaalbare categorieën vallen. Op 12 april debatteert de Tweede Kamer over de Nationale Bouw en Woonagenda.