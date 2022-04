Kogel schiet door keukenvloer Rotterdamse woning binnen

Gat in keukenvloer

Het was zaterdagavond rond 18.45 uur dat er een flinke knal klonk aan de Riebeekstraat in de wijk Feijenoord. 'Bewoners zagen een gat in hun keukenvloer', aldus de politie.

Kogel gevonden, 2 aanhoudingen verricht

De politie was er snel en onderzocht het incident. Ook vonden ze een kogel. Via getuigen werd duidelijk dat er twee mannen van de woning eronder waren gevlucht. Even later konden ze door de politie worden aangehouden.

Onderzoek

Het gaat om twee mannen uit Rotterdam, van 30 en 34 jaar. Er wordt gekeken wat er zich precies heeft afgespeeld en wat hun rol was. Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar dit had zomaar anders kunnen aflopen. Er is vooralsnog geen vuurwapen gevonden.