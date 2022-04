Meerdere schennisplegingen Amstelveense wijk, politie zoekt specifieke getuige

De politie doet onderzoek naar meerdere schennisplegingen in Amstelveen en is op zoek naar een specifieke getuige. Dit meldt de politie maandag.

Tunneltje onder Beneluxbaan bij atletiekbaan

Op woensdag 30 maart kreeg de politie aan het begin van de avond een melding van een incident eerder die avond met een kind bij het tunneltje onder de Beneluxbaan ter hoogte van de atletiekbaan in Amstelveen. 'Een alerte en behulpzame vrouw op de fiets heeft het kind aangesproken. Omdat er geen gegevens van de vrouw bekend zijn, hopen rechercheurs via deze weg met haar in contact te komen', aldus de politie. Eerdere oproepen via sociale media hebben helaas nog niet geleid tot het achterhalen van deze getuige.

Wijk Groenelaan

Naast het incident op 30 maart heeft de politie nog enkele meldingen van schennisplegingen in onderzoek die in 2022 hebben plaatsgevonden in de omgeving van de wijk Groenelaan. Of het om dezelfde verdachte gaat is niet zeker, maar aangezien de schennisplegingen gericht waren tegen kinderen en de locaties relatief dichtbij elkaar liggen, houdt de recherche hier wel rekening mee. Omwille van het onderzoek deelt de politie op dit moment geen inhoudelijke informatie over de eerdere meldingen.