Ploumen stopt per direct als partijvoorzitter en kamerlid van de PvdA

Partijvoorzitter en kamerlid voor de PvdA Lilliane Ploumen stopt per direct. Dit heeft Ploumen dinsdag in een verklaring laten weten.

Verklaring

Ploumen schrijft in haar verklaring dat zij ruim een jaar geleden en slechts enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen het politiek leiderschap van de PvdA op zich nam. 'Want als de partij een beroep op je doet, zeker in tijden van nood, dan zeg je ja', schrijft Ploumen.

Nagedacht

'De eervolle taak van het leiderschap van onze partij en de fractie heb ik sindsdien met alles wat ik in me heb vervuld. Ik had me voorgenomen de partij in rustiger vaarwater te brengen en tenminste tot de gemeenteraadsverkiezingen te leiden. De afgelopen weken heb ik nagedacht over de vraag of ik de Partij van de Arbeid wil blijven leiden. Het antwoord is er. En eigenlijk wist ik, en u wellicht ook, het al wel wat langer. Het antwoord is dat het leiderschap van de partij niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben', aldus Ploumen.