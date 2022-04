11 jaar cel geëist voor verkrachting tijdens meerdere (seks)dates

Zeker tien vrouwen deden de afgelopen jaren melding van verkrachting in een huis in Den Haag. Ze dachten online een leuke (seks)afspraak te hebben gemaakt met een andere vrouw, maar ter plekke bleken er nog meer mensen aanwezig te zijn en werden ze grofweg misbruikt.

Vier van de slachtoffers deden aangifte. Twee vrouwen en een man uit Den Haag moesten dinsdag voor de rechter komen.

De meldingen waren steeds hetzelfde: de vrouwen hadden via een datingapp een andere leuke vrouw leren kennen en spraken daar mee af voor een date bij die vrouw thuis. Soms met de intentie seks te hebben, maar anderen gingen ernaartoe met het idee alleen nog maar kennis te maken. Bij de vrouw thuis werden ze overvallen door het feit dat er nog minimaal één persoon in huis was - de vriend van de vrouw, of nog een vriendin van het stel.



Na dan toch een drankje te hebben gedronken, voelden ze al snel dat ze hun grenzen niet meer goed konden aangeven, soms zelfs het bewustzijn verloren. Wat er daarna allemaal nog is gebeurd wisten de slachtoffers lang niet altijd meer, maar wel dat ze seks hebben gehad waar ze zich niet tegen hebben kunnen verzetten. Soms was er nog letsel dat duidde op verregaande seksuele handelingen.

Doelbewust misleid

Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachten zeer kwalijk dat ze de slachtoffers doelbewust hebben misleid. Ze waren zich daarvan bewust, getuige de verklaring van de man bij de politie: “Misleiding, is dat verboden dan?” De werkwijze was steeds dezelfde: onverwacht meerdere mensen in huis, slachtoffers GHB toedienen en daarna seks. Ze toonden daarbij geen enkel respect voor de slachtoffers, die het naar eigen zeggen soms uitschreeuwden of huilden. Eentje wist weg te komen zonder aan het drankje te beginnen.

Extra verontrustend is dat de verdachten niet lijken te beseffen wat ze de slachtoffers aandeden. “Je bent hier toch om te neuken?” vroeg de man nog aan een van de slachtoffers.

Strafeis

De officier van justitie vond het belangrijk om op zitting te benadrukken dat de slachtoffers - die soms de schuld deels bij zichzelf zoeken - niets te verwijten valt. “De verdachten zitten fout,” zei de officier van justitie.

Ze rekent daarbij nog strafverzwarend mee dat de seks onbeschermd gebeurde, met alle twijfels en zorgen voor de slachtoffers nadien, en dat in zeker drie gevallen filmpjes zijn gemaakt.

Het Openbaar Ministerie eist tegen de 35-jarige vrouw, haar 42-jarige vriend en de 31-jarige vriendin van het stel 11 jaar cel. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.