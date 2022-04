Grote drugsorganisatie opgerold dankzij inter- en nationale samenwerking

Rechercheurs van de districtsrecherche IJsselland hebben de afgelopen maanden in samenwerking met diverse overheidspartners in binnen- en buitenland een grote criminele organisatie opgerold. Dit meldt de politie woensdag.

Harddrugs

'Die organisatie verscheepte met containers fruit en teakhout als deklading verdovende middelen naar Europa. De opbrengst van het onderzoek: 21 verdachten en kilo’s harddrugs met een straatwaarde van miljoenen euro’s', aldus de politie.

Verdachte lading aangetroffen in vrachtwagen

In november 2021 treffen politie en douane een verdachte lading aan in een vrachtwagen bij een transportbedrijf in het district IJsselland. Deze lading was bestemd voor transport naar Stockholm. In de vrachtwagen troffen ze meer dan 300 kilo hasj en 20 kilo cocaïne aan. De straatwaarde van deze lading bedroeg ongeveer 8 miljoen euro.

Onderzoek gestart

De districtsrecherche IJsselland van de Eenheid Oost-Nederland is een onderzoek gestart. Vanwege de verwachte internationale aspecten heeft het team de samenwerking gezocht met meerdere overheidsinstanties in Nederland, België, Ierland, Zweden, Denemarken en Aruba.

Harddrugs onderschept en 21 aanhoudingen

Het resultaat van die samenwerking: in relatief korte tijd is een grote hoeveelheid harddrugs onderschept. Binnen vijf maanden zijn 21 verdachten aangehouden. Daarbij gaat het vermoedelijk om mensen uit de onder- en bovenlaag van een criminele organisatie die internationaal opereerde. Bij de samenwerking waren de volgende partijen betrokken: NVWA, Douane, FIOD, Belastingdienst, Ierse politie, Zweedse politie, Deense politie, Europol en binnenlandse politiediensten.

Verschillende invallen gedaan

Het uitgebreide -en zorgvuldige onderzoek bracht de districtsrecherche op het spoor van de verdachten en mogelijk te relateren bedrijven. De politie heeft de afgelopen maanden verschillende invallen gedaan. Aanvullend op de eerste vondst in de vrachtwagen zijn bij die doorzoekingen nog meer verdovende middelen en ook vuurwapens aangetroffen. Bij de doorzoekingen speelde de douane een belangrijke rol. Vanuit die organisatie zijn specialisten in verborgen ruimtes ingezet. De verdovende middelen werden vanuit Zuid Amerika met containers fruit en teakhout als deklading naar Europa verscheept.

Ladingen onderschept in het buitenland

Overheidsdiensten in het buitenland hebben ook ladingen met verdovende middelen onderschept, onder andere in Zweden en Ierland. In totaal is er aan onderschepte ladingen ongeveer 1200 kilo aan verdovende middelen in beslag genomen. Met een straatwaarde van ongeveer 35 miljoen euro. Op basis van onderzoeksinformatie konden ook eerdere onderscheppingen in Europese havens worden toegerekend aan deze criminele organisatie. Hierbij is ongeveer 2800 kilo harddrugs aangetroffen en in beslag genomen.

Beslag op crimineel vermogen

Daarnaast is er beslag gelegd op crimineel verdiend vermogen: auto’s en voor tienduizenden euro’s aan cryptovaluta en contant geld. Ook voorwerpen met een hoge waarde zoals sieraden/ horloges.

Financieel opsporingsonderzoek

Bovendien is er financieel onderzoek gedaan. Dat onderzoek richt zich enerzijds op het in beslag nemen van vermogen maar levert ook weer aanvullende onderzoeksinformatie op. Daardoor worden netwerken zichtbaar en het helpt in het reconstrueren van de eerdere activiteiten van een vermoedelijk criminele organisatie. De politie ontdekte dat deze criminele organisatie in één jaar vermoedelijk honderden miljoenen euro’s aan de handel in drugs heeft verdiend.