Tientallen lachgasflessen in aanhanger aangetroffen in Tilburg

De gemeente en politie in Tilburg ontvingen de afgelopen dagen meerdere anonieme meldingen over een mogelijke opslag- en verkoopplaats van lachgas op de Reitse Hoevenstraat. Toen de agenten samen met inspecteurs van de gemeente Tilburg naar de desbetreffende locatie gingen, troffen zij inderdaad tientallen flessen met lachgas aan.

Tientallen flessen

Bij de woning stonden twee afgesloten aanhangers. Op last van de gemeente werden de sloten verbroken. Beide aanhangers bleken gevuld met tientallen gasflessen. In totaal nam de gemeente 66 flessen met lachgas in beslag. Tegen de bewoner start de gemeente een bestuurlijk onderzoek. De politie nam de twee aanhangers in beslag om te achterhalen waar ze precies vandaan komen.