Celstraffen tot 4 jaar geëist voor mensenhandel en seksuele uitbuiting

De vrouw heeft jaren lang in een positie gezeten waarin ze diepongelukkig moet zijn geweest en leefde als een zombie, zei de officier van justitie vandaag op zitting. De vrouw is volgens hem op brutale en grove wijze in een situatie terecht gekomen waarin ze gedwongen werd voor de twee mannen geld te verdienen met prostitutiewerkzaamheden. De officier van justitie: “Mensenhandel wordt ook wel moderne slavernij genoemd. Dat is niet voor niets. Het is een feit waarbij je vrijheid, keuzenruimte en je vermogen om zelf te bepalen wat je doet, zwaar wordt aangetast. Zo ook in deze zaak.”

Schuld

Het begint in 2015 als de vrouw zelf als sekswerker is gaan werken. Via een site die seksadvertenties aanbiedt, komt ze in contact met de 31-jarige verdachte. Hij geeft haar aan dat hij veel klanten voor haar kan regelen. Niet veel later ontmoet ze de tweede verdachte die haar inpalmt en waar ze gevoelens voor krijgt. De twee mannen verzinnen een list en zadelen de vrouw op met een veronderstelde schuld van 10 duizend euro. Die zou ze alleen kunnen terugbetalen met prostitutiewerkzaamheden.

Op deze manier is de vrouw onder druk gezet om voor de mannen te gaan werken. Wat volgt is een periode van geweld, dreiging, intimidatie, abortussen, hard werken en extra klanten- zelfs als ze niet meer wilde. De vrouw had met bijna niemand contact in deze tijd. Haar telefoon en computer waren afgepakt. Het geld dat ze verdiende ging naar de verdachten.

Moedig

De vrouw deed in april 2021 aangifte tegen beide mannen. Een dapper en moedig besluit, zei de officier van justitie vandaag op zitting, want aangifte doen is vaak erg lastig voor slachtoffers van dit soort mensonterende feiten. De aangifte en de verklaringen van de vrouw worden ondersteund door verklaringen van getuigen, screenshots en spraakberichten van haar telefoon en mutaties in het politiesysteem.

De verklaringen van de verdachten lijken volgens de officier van justitie onvoldoende om tegenwicht te bieden tegen de aangifte. Beide verdachten ontkennen eigenlijk het gehele verhaal van de vrouw en noemen haar leugenachtig. In de visie van de officier van justitie zijn de verklaringen van beide verdachten volstrekt ongeloofwaardig en lijkt het een strategie om met de feiten weg te komen.

Beide verdachten hebben enkel en alleen uit hun eigen financiële gewin gehandeld. Daarbij hebben ze geen rekening gehouden met hoe verschrikkelijk dit voor de nu 29-jarige vrouw moet zijn geweest. De officier van justitie rekent het de verdachten aan dat de gevolgen voor de vrouw bijzonder groot zijn en zij die nog lang met zich meedraagt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.