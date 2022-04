NVWA neemt koffers vol glasaal in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 11 april in samenwerking met de Douane, Schiphol Security en de Koninklijke Marechaussee 105 kilo glasaal in beslag genomen op luchthaven Schiphol. De beschermde babypalingen werden aangetroffen in de koffers van 3 passagiers. Zij waren op doorreis van Portugal naar Maleisië. De 3 zijn aangehouden en in verzekering gesteld. De NVWA maakt proces-verbaal op.

De bagage van de verdachten trok de aandacht van medewerkers van Schiphol Security. De gewaarschuwde Douane vond zakken gevuld met water en kleine aaltjes in 8 koffers. Omdat het vermoedelijk om glasaal ging, werd ook de NVWA ingeschakeld. Ondertussen zocht de Koninklijke Marechaussee de passagiers bij de koffers en hield de 2 mannen en een vrouw uit Maleisië aan.

Inspecteurs van de NVWA constateerden dat er in totaal 105 kilo glasaal in de koffers zat. Dat komt neer op zo’n 300.000 aaltjes. De inspecteurs hebben die in beslag genomen. De diertjes worden in Nederlandse wateren losgelaten.

Beschermd

Paling is een beschermde diersoort. Om de palingstand te verbeteren wordt er in Nederland o.a. glasaal uitgezet. De export van paling - en dus ook van glasaal - is aan strenge regels gebonden. Zonder een CITES-uitvoervergunning is export verboden.