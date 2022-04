Nederland stuurde voor 65 miljoen euro aan militaire goederen naar Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Op dit moment is de verwachting dat Rusland zijn gevechtseenheid bevoorraadt, hergroepeert, en herpositioneert om een hernieuwd Russisch offensief in de Donbas regio mogelijk te maken. Dit schrijft minister Ollongren donderdag in een brief aan de Tweede kamer