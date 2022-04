Dinsdag actie bij PostNL

Maadey Meuleman, bestuurder FNV Post en Pakketten: ‘2021 was met zo’n 258 miljoen euro winst een fantastisch jaar voor PostNL. Alleen gaat die winst vooral naar de aandeelhouders en niet naar de mensen die voor die winst hebben gezorgd, namelijk de post- en pakketmedewerkers.’

Miljoenenwinst in de 'goede brievenbus'

De aandeelhouders kunnen dinsdag een symbolische cheque met de miljoenenwinst in de ‘goede brievenbus’ gooien. De jaarverslagen van PostNL laten zien dat het bedrijf de laatste jaren steeds meer dividend uitkeert aan aandeelhouders. Vanaf 2017 is dat dividend met ruim 106% gestegen, terwijl de lonen van postbezorgers en pakketsorteerders slechts stegen met respectievelijk 8,7% en 9,4%. ‘Dat is echt onacceptabel. PostNL kan de scheefgroei stoppen en gaan investeren in de medewerkers’, aldus Meuleman.

Klik op de afbeelding om hem te vergroten

116 miljoen euro

FNV wil dat alle post- en pakketmedewerkers minstens 14 euro per uur gaan verdienen. Meuleman: ‘Dit kan PostNL ook betalen. Wij schatten dat het op jaarbasis maximaal 116 miljoen euro kost. Dat is minder dan de helft van de winst in 2021.’ Ook wil FNV dat PostNL veel meer mensen vast in dienst gaat nemen. Bij de postbezorgers moet 80% volgens de wet in dienst zijn bij PostNL. Bij pakketsorteerders en -bezorgers is die verplichting er niet. ‘Daar zie je dan ook dat het merendeel onzekere flexbanen heeft of in dienst is bij onderaannemers’, aldus Meuleman.

Onzekerheid

Het werk in pakketsorteercentra is core business voor PostNL, de pakketmarkt een groeimarkt. In de pakketsorteercentra is 90% van de sorteerders uitzendkracht. Pakketsorteerder Janusz: ‘Ik werk al ruim 10 jaar als uitzendkracht voor PostNL. Ik wil graag een vast contract, maar PostNL neemt bij ons niemand aan in vaste dienst.’ Meuleman: ‘Deze sorteerders maken de groei van het bedrijf mogelijk, maar leven in onzekerheid, delen niet mee in de winst en bouwen nauwelijks pensioen op. Dat moet anders, die mensen verdienen een vaste baan.’