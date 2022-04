Brand in slaapkamer en ook in woonkamer bij woning in zelfde huizenblok in Hoogeveen

Foto: Henk Brunink / Fotomontage BON Foto: Henk Brunink

Hoogeveen Aan de Kroon in Hoogeveen werd vrijdagavond een woningbrand gemeld. Omdat de bewoners niet thuis waren werd de deur geforceerd, hier bleek brand te zijn op een slaapkamer.

Ook brand in woonkamer in zelfde huizenblok Toen de brand geblust was en de brandweer aan het ventileren was, ontdekte men dat twee huizen verderop ook brand was. Hier bleek brand te woeden in de woonkamer, ook deze bewoners waren niet thuis. De politie stelt een onderzoek in naar deze twee afzonderlijke branden en bekijkt hierbij ook of hier mogelijk sprake is van brandstichting.