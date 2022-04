Politie arresteert twee verdachten van gijzeling en mishandeling man uit Breda

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie rond 04.30 uur twee verdachten uit Bergen op Zoom gearresteerd op verdenking van gijzeling en mishandeling. 'Het conflict ligt vermoedelijk in de relatiesfeer', zo meldt de politie zaterdag.

Vastgehouden en mishandeld

Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Breda, stapte in Breda bij bekenden in de auto en ze reden naar een woning in de Heiningen in Bergen op Zoom. Daar werd hij vastgehouden en mishandeld. Vermoedelijk ligt de onenigheid in de relatiesfeer.

Alarm geslagen

Het slachtoffer kon alarm slaan en agenten arresteerden net buiten de woning twee verdachten (40 en 41 jaar) uit Bergen op Zoom. Ze namen onder meer een stroomstootwapen en mobiele telefoons in beslag. De verdachten zitten vast voor nader onderzoek.