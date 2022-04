Politie Den Haag schiet in Uithoorn bij onderzoek

De politie van Den Haag was in verband met een lopend onderzoek bezig en daarbij hebben ze geschoten. Op de Vondellaan had de politie een grote afzetting gemaakt waar twee auto's in stonden. Een van de auto's heeft een kapotte ruit. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Ten tijde van het onderzoek hing lange tijd een politiehelikopter in de lucht.