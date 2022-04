Vrouw fietst 's nachts weg vanaf hockeyclub en wordt neergestoken

In Vlaardingen is in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige vrouw uit Vlaardingen neergestoken. 'Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek van de politie is volop bezig', zo meldt de politie zondag.

Melding gewonde na steekpartij

Het was rond middernacht toen de politie een melding binnen kreeg dat er op de Werf van Pronk in Vlaardingen een vrouw gewond was geraakt door een steekpartij. Het 21-jarige slachtoffer is direct naar het ziekenhuis vervoerd om behandeld te worden aan haar verwondingen. Op dit moment verblijft zij daar nog.

Fiets

Agenten zijn zaterdagavond gestart met het onderzoek en dat zal vandaag verder gaan. Er wordt buurtonderzoek gedaan en met getuigen gesproken. Het onderzoeksteam ontvangt ook graag camerabeelden van gisteravond.

Hockeyclub

Het slachtoffer vertrok op de fiets bij de hockeyclub in Schiedam en is vervolgens de Kethelweg afgereden, richting de Emaus waarna zij de Kortedijk op is gegaan. Op de kruising met de Werf van Pronk heeft de steekpartij vervolgens plaatsgevonden.