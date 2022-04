Massale vechtpartij bij partycentrum in Honselersdijk, 4 aanhoudingen

De politie heeft zaterdagavond in het Zuid-Hollandse Honselersdijk bij een partycentrum aan de Dijkweg moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij. 'Er zijn vier personen aangehouden voor openlijke geweldpleging', zo meldt de politie zondag.

Melding massale vechtpartij

Rond 22.00 uur kwam er een melding binnen dat er bij een partycentrum een massale vechtpartij gaande was tussen meerdere personen na vermoedelijk een conflict. 'Gezien de omvang van de groep, het zou gaan om een groep van ongeveer zestig personen, is de politie met meerdere eenheden ter plaatse gegaan', aldus de politie. Meerdere personen waren op dat moment met elkaar in gevecht waardoor de politie moest ingrijpen om de openbare orde te herstellen.

Vier verdachten aangehouden

Er zijn vier verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Een verdachte pleegde bij zijn aanhouding veel verzet en bleef agressief. Er moest een politiehond aan te pas komen om de man onder controle te krijgen. De verdachte raakte daarbij gewond door een beet van de politiehond. Hij is behandeld in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.