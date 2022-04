Vorderingen over COVID-19 vaccins afgewezen

De vorderingen van Viruswaarheid en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) over COVID-19 vaccins zijn vandaag door het gerechtshof Den Haag afgewezen. Viruswaarheid en NVKP vorderden een bevel aan de Nederlandse Staat om de toediening van COVID-19 vaccins stop te zetten en de adviezen van de Gezondheidsraad over deze vaccins in te trekken. Het betreft een kort geding.