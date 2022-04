Nederland gaat ook pantservoertuigen leveren aan Oekraïne

Nederland gaat zwaar materieel leveren aan Oekraïne, waaronder pantservoertuigen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren dinsdag aan de Tweede Kamer. Eerder op de dag informeerde minister-president Mark Rutte in een telefoongesprek de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over de voorgenomen levering.

'Blijven bijdragen aan de Oekraïense zelfverdediging'

In dat gesprek onderstreepte premier Rutte de onverminderde Nederlandse steun aan Oekraïne. Dit deed hij mede met het oog op het hernieuwde offensief van Rusland in de Donbas-regio. Het kabinet vindt het in het licht van deze ontwikkelingen belangrijk om bij te blijven dragen aan de Oekraïense zelfverdediging.

Geen mededelingen

Over het type wapensysteem of voertuig dat Nederland levert, doet Defensie geen mededelingen. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. Dat geldt ook voor informatie over aantallen, wanneer ze vertrekken of aankomen en waar ze precies naartoe gaan.

Korte training

Voor het gebruik van de voertuigen wordt buiten Oekraïne een korte training gegeven. Onderzocht wordt of Defensie samen met andere bondgenoten nog meer zwaarder materieel kan leveren.