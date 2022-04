OM eist vier jaar cel voor mislukte kunstroof Zaans Museum

Roof

Op zondag 15 augustus vorig jaar probeert de verdachte op klaarlichte dag, tijdens openingstijd van het Zaans Museum en in aanwezigheid van bezoekers en medewerkers, het schilderij ‘De Voorzaan en de Westerhem’ van de Franse kunstschilder Claude Monet te stelen. Dat schilderij is in 2015 aangekocht voor ongeveer 1,5 miljoen euro. De verdachte gaat vermomd het museum binnen, voorzien van pruik, hoedje, handschoenen en mondkapje, trekt daar brutaal het schilderij van de muur en rent ermee naar buiten. Op de parkeerplaats wordt hij opgewacht door een tweede man met een gereedstaande vluchtscooter.

Wapen

Terwijl de verdachte probeert te ontkomen verliest hij zijn hoedje met pruik. Wanneer hij de pruik wil oppakken, slaagt een omstander erin om het schilderij van hem af te pakken. De verdachte schreeuwt ‘gun gun gun’, waarop de bestuurder van de scooter een vuurwapen pakt en daarmee in de richting van twee omstanders schiet. Niemand raakt gewond, maar de schoten maken veel indruk op de gezinnen met jonge kinderen, andere bezoekers en medewerkers van het museum. De verdachten gaan er op de scooter vandoor, zonder schilderij.

Bewijs

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn getuigen gehoord, beelden bekeken en er heeft forensisch onderzoek plaatsgevonden. Het DNA-materiaal van verdachte is aangetroffen op de achtergebleven netkous die onder zijn pruik zat en op een door hem gedragen mondkapje. Een maand na de roof wordt hij aangehouden. Bij de rechter-commissaris legt hij een bekennende verklaring af. Begin dit jaar is ook een tweede man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze kunstroof. Het OM zal in zijn zaak op een later moment een vervolgingsbeslissing nemen.

Schade

De officier van justitie ter zitting: ‘’Verdachte heeft slechts oog gehad voor zijn eigen geldelijk gewin. Door zijn toedoen is het schilderij bovendien beschadigd. Voor het Zaans Museum behoort het schilderij tot de kerncollectie en is daarom van groot commercieel belang. Ondanks restauratie hangt het nog niet op z’n plek. Verdachte heeft door zijn handelen niet alleen het museum maar ook de samenleving benadeeld, omdat nu niemand van het kunstwerk kan genieten.’’

Eis

De officier van justitie acht medeplegen van diefstal met geweld wettig en overtuigend bewezen en eist vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In het formuleren van de strafeis speelt mee dat hij recent nog is veroordeeld voor diefstallen en in een proeftijd liep. Ook is de verdachte in het verleden al eens veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor een diefstal van twee Van Gogh schilderijen in Amsterdam. ‘’Dit alles heeft hem er kennelijk niet van kunnen weerhouden opnieuw een kunstroof te plegen, hetgeen voor herhaling in de toekomst doet vrezen’’, aldus de officier.