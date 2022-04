'Versleutelde berichten' SKY ECC onderschept door politie, mannen betrapt bij overdracht 1 miljoen euro

Berichtendienst SKY ECC

In een Frans politieonderzoek naar de versleutelde berichtendienst SKY ECC stuitte de recherche op een mogelijke geldoverdracht in Huizen. In dit onderzoek werd een server van Sky ECC- door de Franse politie gehackt en zo konden Franse rechercheurs maanden live mee lezen met de berichten die gebruikers van die PGP-telefoons verstuurden. Pretty Good Privacy (PGP) telefoons zijn telefoons waarvan de inhoud versleuteld is en daardoor geliefd bij criminelen.

De Franse politie kreeg aanwijzingen voor een geldoverdracht op 5 maart 2021. Deze aanwijzingen zijn gedeeld met de Nederlandse politie. Op 5 maart 2021 vond er daadwerkelijk een overdracht plaats van 1 miljoen euro. De politie had zich verscholen opgesteld en na de daadwerkelijke overdracht zijn de man uit Bussum (41 jaar) en de man uit Utrecht (26 jaar) gearresteerd. De man uit Bussum werd aangestuurd door de 49-jarige man uit Hilversum. Hij wordt dan ook gezien als een leidinggevende van de criminele organisatie. Na de arrestatie vonden meerdere huiszoekingen plaats. Bij de mannen zijn (grote) contante geldbedragen en drugs gevonden.

Minimaal 13 miljoen euro witgewassen

Ook andere berichten van SKY ECC zijn met de Nederlandse politie gedeeld. Deze berichten hebben bewijs opgeleverd voor betrokkenheid van de verdachten bij andere witwashandelingen van grote geldbedragen en bezit en handel in drugs. De man uit Hilversum vormde samen met de man uit Bussum een criminele organisatie. De Utrechter voerde opdrachten uit. Als schakels in de (internationale)drugshandel zijn de mannen uit Hilversum en Bussum betrokken geweest bij het witwassen van in elk geval ruim 13 miljoen euro, waaronder het miljoen dat vorig jaar in Huizen is gevonden. De partners van de man uit Hilversum en Bussum profiteerden van de winsten die werden geboekt met strafbare feiten. Zij zijn veroordeeld wegens het witwassen daarvan tot werkstraffen van 160 en 100 uur.