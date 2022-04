'Werkgelegenheid en kwaliteit stadsvervoer onder druk'

De vakbond wil dat het kabinet de financiële coronasteun doorzet totdat de reizigersaantallen bij het stadsvervoer weer op het niveau van voor de pandemie zitten.

Eric Vermeulen, FNV-bestuurder Stadsvervoer: ‘Er waren de afgelopen jaren al ingrijpende reorganisaties bij het stadsvervoer. Als de financiële steun wegvalt zal dat tot nog meer verlies van werkgelegenheid leiden en daarmee komt ook de kwaliteit van dienstverlening naar de reizigers onder druk te staan. De onrust onder het personeel neemt steeds meer toe, er wordt zelfs al over acties gesproken.’

Beschikbaarheidsvergoeding

Tot eind 2022 kan het ov rekenen op een vergoeding voor het dalend aantal reizigers. Deze wordt vanaf 2023 stopgezet. Deze zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding betekende dat het kabinet tot 93% van de kosten vergoedde. De vakbond heeft al vanaf het begin van de coronapandemie aangegeven dat deze vergoeding te laag is.

Spoor bijster

Het kabinet gaat er volgens de FNV onterecht vanuit dat het aantal reizigers vanaf 2023 zo is toegenomen dat er geen extra geld meer nodig is. Vermeulen: ‘Het kabinet is echt het spoor bijster. Onjuiste inschattingen en hoop zijn geen goede basis voor beslissingen met zulke ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid, de kwaliteit van dienstverlening aan reizigers en de bereikbaarheid van Nederland. Ook vergeet het kabinet kennelijk dat het ov een cruciale rol speelt in het halen van klimaatdoelen.’

Bijzondere manier van dank

Tijdens de coronapandemie hebben de werknemers in het stadsvervoer doorgewerkt met alle risico’s van dien en ook te maken gehad met een extreem hoog ziekteverzuim. Vermeulen: ‘Ze hebben echt op hun tandvlees gelopen en er alles aan gedaan om de reizigers van dienst te zijn, en dan zouden ze nu op deze manier worden ‘bedankt’.’