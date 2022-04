Alcoholcontrole Schiphol: twee keer een te hoog promillage

Het team Luchtvaarttoezicht van de politie voerde donderdag 21 april op Schiphol een grote alcoholcontrole uit. Dit gebeurde samen met de Koninklijke Marechaussee (KMar). Bij een co-piloot en een cabinepersoneelslid (purser) was sprake van een te hoog alcoholpromillage in het bloed.

Tussen zes uur in de ochtend en twaalf uur ’s middags controleerde team Luchtvaarttoezicht, Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, 101 piloten en 341 leden van het cabinepersoneel. Een co-piloot van een buitenlandse vliegmaatschappij had 115 ugl (0.24 promille) in zijn uitgeademde lucht. Bij de purser, ook werkzaam bij een buitenlandse maatschappij, was dit 295 ugl. (0.68 promille).

Straf

Na overleg met het Openbaar Ministerie kreeg de co-piloot een boete van 1.100 euro, die hij accepteerde en betaalde. De purser zal zich mogelijk op een later moment bij de rechter moeten verantwoorden, in afwachting van een bloedonderzoek. De co-piloot en de purser zijn als passagiers verder gevlogen.

0,2 promille

In de luchtvaart is maximaal 0,2 promille toegestaan. Tien uur voorafgaand aan een vlucht mag het vliegtuigpersoneel geen alcohol nuttigen.

Regelmatig

Het team Luchtvaarttoezicht van de politie voert dit soort controles regelmatig uit onder vliegers en cabinepersoneel. Ook op kleinere luchthavens.