Kabinet: eind dit jaar geen energie uit Rusland – maatregelen voor vullen gasopslagen

Het kabinet zet zich nationaal en in Europees verband actief in om de afhankelijkheid van kolen, olie en gas uit Rusland zo snel als verantwoord mogelijk af te bouwen. Het doel daarbij is dat Nederland aan het einde van dit jaar onafhankelijk is van Russische fossiele brandstoffen.

Om dit te realiseren zet het kabinet in op energiebesparing, verduurzaming en meer import van energie uit andere landen. Daarmee kan Nederland het aandeel Russisch gas voor het einde van het jaar volledig besparen en vervangen. Nederland zal net als de rest van de Europese Unie uiterlijk vanaf 11 augustus 2022 geen kolen meer importeren uit Rusland. Het kabinet zet zich de komende weken in om afspraken te maken met andere landen om ook zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russische olie, met behoud van voldoende leveringszekerheid. Daarnaast neemt het kabinet ook maatregelen om te garanderen dat de gasopslagen voor aankomende winter gevuld worden. Door een garantieregeling die de risico’s van de hoge gasprijzen verminderen en door de gasopslagen voor een deel te laten vullen door staatsbedrijf EBN.

Afbouw fossiele brandstoffen

Naar schatting kan het Nederlandse gasverbruik door verduurzamende maatregelen in 2025 met zo’n 9 miljard m3 zijn teruggedrongen. Dat is meer dan de import uit Rusland (ca. 6 miljard m3). Door de uitbreiding van de LNG terminal (vloeibaar gas) in Rotterdam en de aanleg van een drijvende LNG terminal in de Eemshaven kan voor het einde van het jaar zo’n 8 miljard m3 extra vloeibaar gas worden geïmporteerd. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vloeibaar gas op de wereldmarkt. Omdat de gasmarkt internationaal is zijn Europese afspraken nodig om Russisch gas uiteindelijk helemaal te weren.

De Europese Unie heeft met het vijfde sanctiepakket afgesproken dat kolen uit Rusland na 11 augustus 2022 niet meer worden gekocht in Europa. Het kabinet wil ook zo snel mogelijk stoppen met de import van olie uit Rusland. Daarom heeft Nederland de Europese Commissie gevraagd om te onderzoeken hoe Europa de inkoop van Russische olie kan afbouwen met behoud van voldoende leveringszekerheid.

Vullen van de gasopslagen

Door de hoge gasprijzen en bijkomende risico’s op verliezen is het op dit moment niet aantrekkelijk voor bedrijven om de gasopslagen te vullen. Omdat het vullen belangrijk is om voorbereid te zijn op de komende winter neemt het kabinet maatregelen om bedrijven hier toch toe te bewegen. Met een garantieregeling wordt het verschil tussen de huidige gasprijzen en de gasprijzen aankomende winter vergoed door de overheid. Hiermee dekt de overheid het prijsrisico tot bepaalde hoogte af. Daarnaast wijst het kabinet staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) aan om gasopslag Bergermeer tot 70% van de capaciteit te vullen, zover bedrijven dat ondanks de regeling niet doen. De totale kosten zijn afhankelijk van de gasprijzen en worden geraamd op 623 miljoen euro. De kosten van de maatregel zullen via een extra heffing worden verhaald op de gasgebruikers die profiteren van het vullen van de gasopslagen.