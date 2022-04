Ook vrachtwagens op de schone toer: subsidie voor elektrisch of op waterstof

Stap naar volledig schoon wagenpark in 2050

'Daarmee zet Nederland een volgende stap op weg naar een volledig schoon wagenpark in 2050. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) maakt de subsidieregeling vandaag definitief bekend in de Staatscourant', aldus het ministerie.

Allemaal baat bij

Heijnen: “We hebben allemaal baat bij schoon vrachtverkeer. Voor het klimaat, onze schone lucht, en ook voor de concurrentiekracht van de logistieke sector in ons land. Elektrische vrachtwagens zijn een stuk duurder dan dieselvrachtwagens. Daarom geven we ondernemers die overstappen een financieel steuntje in de rug. Ik hoop dat de elektrische vrachtauto op de weg straks net zo normaal is als de elektrische personenauto.”

Meer voor midden- en klein bedrijf

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen vergoed krijgen. Heijnen wil MKB’ers een beetje extra tegemoet komen. Voor de kleinste bedrijven, met minder dan 10 werknemers, loopt dat op tot 60%. Het gaat dan om de meerkosten bij aanschaf, die liggen voor elektrische vrachtwagens hoger dan voor dieselvrachtwagens. Elektrische vrachtwagens zijn wel goedkoper in gebruik en onderhoud.

Nu totaal 40 miljoen 'in de pot'

De subsidieregeling loopt tot begin 2027. Momenteel is de pot in totaal gevuld met ruim 40 miljoen euro, die tot en met 2024 beschikbaar komt. Waarvan 13,5 miljoen dit jaar. Het kabinet werkt momenteel aan de vormgeving van het budget na 2024, in lijn met de wens daartoe vanuit de Tweede Kamer en de sector.

Schoon scheelt veel uitstoot

Nederland is een echt transportland. Dat zorgt voor banen, en brengt geld in het laatje. En steeds vaker groen, steeds meer bedrijven maken de stap naar uitstootvrije voertuigen om de goederen van de ene naar de andere plaats te brengen. Dat is belangrijk, want het zwaar vervoer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Zwaar verkeer zorgt voor ruim een derde van CO2-uitstoot en 70% van de stikstofuitstoot van het al wegverkeer wereldwijd. En produceert veel schadelijke gassen die mensen direct inademen, zoals fijnstof.

Op naar schoon wegverkeer in 2050

Het kabinet wil dat het hele wegverkeer zonder uitlaatgassen rijdt in 2050. We zitten middenin de omslag. Elektrisch rijden wordt voor particulieren, ondernemers met een bestelbus, busbedrijven en nu ook transportbedrijven steeds aantrekkelijker. De kosten per kilometer nemen steeds verder af, en door een subsidie bij aanschaf wordt de drempel om te investeren in een schoon alternatief lager. Om te zorgen dat de elektrische wagens ook probleemloos overal in ons land kunnen rijden, zijn overheden samen met de netbeheerders druk aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen en waterstoftankstations zijn.