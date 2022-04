Man (26) gewond na schietincident Rotterdam Zuid

De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident in Rotterdam zondagavond rond 20.00 uur op een parkeerplaats nabij de Tiengemetensingel en de Papendrechtsestraat in Rotterdam Zuid. 'Hier raakte een 26-jarige man bij gewond', zo meldt de politie maandag.

Slachtoffer aanspreekbaar naar ziekenhuis

'Het 26-jarige slachtoffer uit Schiedam werd door hulpverleners behandeld aan zijn verwondingen op de Averlo en daarna aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Meerdere kogelhulzen aangetroffen

Op de parkeerplaats nabij de Tiengemetensingel en de Papendrechtsestraat zijn meerdere hulzen gevonden en een inslag in een auto. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook op de Stellendamhof heeft er sporenonderzoek plaatsgevonden. In de buurt waren tijdens het schietincident meerdere kinderen buiten aan het spelen. Zij waren begrijpelijker wijs erg van slag. De politie heeft daarom Slachtofferzorg ingeschakeld.