Rijswijker (45) verhandelde vanuit garagebox voor 1,5 miljoen aan cocaïne

In twee jaar tijd zou een 45-jarige Rijswijker betrokken zijn geweest bij het invoeren en verhandelen van zo’n 2.000 kilo cocaïne vanuit Brazilië. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder meer uit de chats die hij via zogeheten PGP-telefoons voerde. De officier van justitie eiste maandag zes jaar cel tegen de Rijswijker. Ook vindt zij dat hij ruim 1,5 miljoen euro aan crimineel verkregen geld moet terugbetalen. De uitspraak is over twee weken.

Encrochat

Tussen oktober 2019 en oktober 2021 nam de Rijswijker deel aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugs. Aldus de officier van justitie die wijst op gehackte PGP-gesprekken die verdachte voerde via provider Encrochat. Toen die uit de lucht werd gehaald door de Fransen, stapte de Rijswijker over op SkyECC totdat de Canadese justitie ook die provider op zwart zette.

Gekraakte chats

In de gekraakte chats is te lezen hoe de Rijswijker met verschillende personen in binnen- en buitenland contact had over het aanvoeren en verdelen van drugs en ook over financiële zaken. Zo schreef hij in februari 2020 onder meer dat de drugs in postzakken vanuit Brazilië naar Nederland moest komen, want ‘hun hebben heel die postafdeling op Schiphol’. Twee dagen gaat het weer over transport over zee in een lading vis. De verdachte wil weten of de toeleverancier de lading echt in vis wil doen of in ‘tassen achter een deur’.

‘675 k dollar’

In die twee jaar gingen ook tonnen aan geld door zijn handen. Zo liet de Rijswijker zijn contact in september 2020 weten ‘675 k dollar’ te hebben afgegeven als betaling voor een lading drugs. Verder was er sprake van een geoliede organisatie die bijvoorbeeld gebruik maakte van auto’s en garageboxen met verborgen ruimtes voor het vervoeren en op voorraad houden van de drugs.

Verdiende geld verstopt

In oktober 2021 hield de politie de Rijswijker aan. Zijn woning en garagebox werden doorzocht. Daarbij vond de politie zo’n honderd gram cocaïne en verschillende PGP-telefoons. De verdachte heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd en zegt slechts enkele keren in drugs gehandeld te hebben. Volgens het OM was dat echter langer en vaker. De Rijswijker wil verder niet zeggen wie de andere verdachten in zijn netwerk waren. Evenmin wil hij verklaren waar hij het ‘verdiende’ geld heeft verstopt.

Criminele organisatie

Volgens de officier van justitie is de Rijswijker schuldig aan deelname aan een criminele organisatie, aan het verhandelen en voorhanden hebben van cocaïne en aan voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne.

Ondermijning

Zij benadrukte op zitting het ondermijnende en corrumperende effect van de georganiseerde drugshandel: “Boven- en onderwereld raken steeds meer met elkaar vermengd. Witwassen, corruptie en liquidaties vormen samen de lugubere achterkant van het recreatieve drugsgebruik in Nederland. En van het snelle en overvloedige geld dat de criminele handelaren aan die recreatie verdienen.”