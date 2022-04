Jongen (17) uit Amersfoort schuldig aan per ongeluk doodschieten neefje (15)

Spelen met revolver

De 17-jarige jongen speelde thuis samen met zijn neefje met de revolver van zijn 22-jarige broer. Tijdens het spelen ging het wapen per ongeluk af en raakte het neefje dodelijk gewond.

Neerschieten verzwegen tegen hulpdiensten

Tegenover de hulpdiensten verzweeg hij dat hij hem had neergeschoten. Hierdoor kreeg hij niet de benodigde hulp en bleef de doodsoorzaak enige tijd onbekend. De jongen is veroordeeld tot een jeugddetentie van 200 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 150 uur.

22-jarige broer ook veroordeeld

Ook de 22-jarige broer van de jongen wordt door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Het wapen waarmee het neefje is doodgeschoten, was van hem. Hoewel hij zelf niet direct betrokken was bij het dodelijke schietincident, heeft het alleen kunnen gebeuren doordat hij het wapen in huis heeft gehaald. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.