Meer steun VS en Europa aan oorlog in Oekraïne

Op een forum dat vrijdag in Duitsland werd georganiseerd door de VS, kwamen bijna 40 landen bijeen om de huidige en toekomstige inspanningen te bespreken om Oekraïne te ondersteunen bij het handhaven van zijn soevereiniteit.

Tijdens de briefing kondigde minister van Defensie Lloyd J. Austin van de VS aan dat verschillende landen zijn overeengekomen om de steun voor Oekraïne op te voeren, zelfs buiten het waardevolle werk dat ze al doen.

Zo stemde de Duitse regering ermee in om 50 Cheetah-luchtafweersystemen aan Oekraïne te leveren. De Britse regering stemde er ook mee in Oekraïne te voorzien van luchtafweercapaciteit, zei Austin, samen met het aanbod van Canada van acht gepantserde voertuigen.

"Dat is een belangrijke vooruitgang", zei Austin. "We zien elke dag meer. Ik juich alle landen toe die zijn gestegen en stijgen om aan deze vraag te voldoen. Maar we hebben geen tijd te verliezen. De briefings van vandaag legden duidelijk uit waarom de komende weken zo zullen zijn cruciaal voor Oekraïne, dus we moeten met de snelheid van oorlog handelen. En ik weet dat alle leiders vandaag meer vastbesloten dan ooit vertrekken om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen de Russische agressie en wreedheden."

Voordat de conferentie begon, zei Austin dat hij geloofde dat alle deelnemers begonnen vanuit hetzelfde standpunt van 'morele duidelijkheid'.

"Niemand wordt voor de gek gehouden door de voorwendsels van Poetin of door zijn valse beweringen over de Donbas [regio]", zei Austin. "Laten we duidelijk zijn - de invasie van Rusland is onverdedigbaar, en dat geldt ook voor Russische wreedheden. We beginnen vandaag allemaal vanuit een standpunt van morele duidelijkheid: Rusland voert een oorlog van keuze om de ambities van één man toe te geven."

Wat Rusland doet, vertelde Austin aan de deelnemers aan de bijeenkomst, raakt meer dan alleen Oekraïne.

"De invasie van Rusland is ongegrond, roekeloos en wetteloos", zei hij. "Het is een belediging voor de op regels gebaseerde internationale orde. Het is een uitdaging om mensen overal te bevrijden. En, zoals we vanmorgen zien, zijn naties van goede wil van over de hele wereld verenigd in onze vastberadenheid om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen Ruslands keizerlijke agressie. En dat is de manier waarop het zou moeten zijn."

Hoewel de bijeenkomst gisteren in Duitsland slechts één dag duurde, zei Austin dat er is besloten om het forum uit te breiden, zodat er meer werk kan worden verzet. In de toekomst, zei Austin, zal er een maandelijkse "contactgroep" zijn om verder te bespreken hoe Oekraïne het beste kan worden geholpen.

"De contactgroep zal een voertuig zijn voor naties van goede wil om onze inspanningen te intensiveren, onze hulp te coördineren en ons te concentreren op het winnen van de strijd van vandaag en de strijd die komen gaat", zei Austin. "De maandelijkse vergaderingen kunnen persoonlijk, virtueel of gemengd zijn. En ze zullen de transparantie, de integratie en de dialoog vergroten die we vandaag hebben gezien."

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari, zei Austin, hebben meer dan 30 geallieerde en partnerlanden toegezegd meer dan $ 5 miljard aan veiligheidshulp aan Oekraïne te verstrekken. De VS alleen al hebben zo'n 3,7 miljard dollar aan hulp verleend.

"Oekraïne heeft onze hulp nodig om vandaag te winnen. En ze zullen onze hulp nog steeds nodig hebben als de oorlog voorbij is", vertelde Austin aan de deelnemers aan de vergadering. "Zoals president Biden zegt, is onze veiligheidshulp 'rechtstreeks naar de frontlinies van vrijheid gegaan... en naar de onbevreesde en bekwame Oekraïense strijders die in de bres staan'. Mijn Oekraïense vrienden, we kennen de last die jullie allemaal dragen. En we weten, en je zou moeten weten, dat we allemaal achter je staan. En daarom zijn we hier vandaag – om het arsenaal van de Oekraïense democratie te versterken.”