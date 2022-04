Meerdere schoten gelost op pand in Breda, politie zoekt getuigen

In de nacht van dinsdag op woensdag is er in Breda een schietincident geweest aan de Boschstraat. 'Er is meerdere keren geschoten op een pand in die straat. We zijn op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben', zo laat de politie woensdag weten.