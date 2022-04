Man in kritieke toestand in ziekenhuis na val uit raam vanaf 4e etage

In Den Haag heeft een man zwaar letsel opgelopen toen hij woensdagavond rond 21.15 uur uit het raam van een woning op de vierde verdieping was gevallen. 'Dit gebeurde op de Van Musschenbroekstraat in Den Haag', zo meldt de politie donderdag.

Twee verdachten aangehouden

'De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. We onderzoeken of de man mogelijk is geduwd. Er zijn twee verdachten aangehouden', aldus de politie.

Zwaar letsel opgelopen

Het slachtoffer is met zwaar letsel en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. In de woning waren meerdere personen aanwezig. Een 21-jarige man en een 23-jarige man zijn aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit, bijvoorbeeld of het slachtoffer geduwd is. Ook probeert de politie de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.