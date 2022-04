NVWA deelt 5 boeterapporten en 55 waarschuwingen uit op Koningsdag

Inspecteurs van de NVWA zijn woensdag op Koningsdag in het kader van de voedselveiligheid op vrijmarkten en Oranjefeesten op pad gegaan om inspecties uit te voeren. 'Verspreid over het land zijn zo'n 118 inspecties uitgevoerd. Daarbij werden vooral beroepsmatige standhouders gecontroleerd. NVWA-inspecteurs maakten 5 keer een boeterapport op en 55 overtreders kregen een schriftelijke waarschuwing', zo meldt de NVWA donderdag.

Temperatuur aangeboden voedsel

Veel straatverkopers gingen de fout in met het niet op een goede temperatuur houden van het aangeboden voedsel. Ook werd vaak onvoldoende informatie gegeven aan consumenten over aanwezige allergenen in de aangeboden voedingswaren.

150 kilogram maaltijden uit de handel genomen

'In Amsterdam moest een partij maaltijden van in totaal zo’n 150 kilogram uit de handel worden genomen omdat deze niet op een goede manier was bereid en daardoor de voedselveiligheid in gevaar kwam', aldus de NVWA.

Rauw vlees

De inspecteurs letten op de algemene hygiëne bij het bereiden van voedsel en kijken of de ruimte waarin het voedsel wordt bereid wel geschikt is. Ook kijken ze bijvoorbeeld of salades, rauw vlees en andere bederfelijke levensmiddelen koud genoeg worden bewaard.

Boetes van 525,- tot 1.050,- euro

De boete voor het verkopen van onveilige levensmiddelen ligt tussen de 525 en 1.050 euro. Inspecteurs van de NVWA zien er op toe dat onveilig voedsel niet alsnog wordt verkocht.