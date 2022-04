Geen vervolging politieman die tijdens Malieveld-demonstratie hond inzette

Een politieman die op 14 maart 2021 optrad tegen betogers op het Malieveld, wordt door het OM niet vervolgd. Deze hondengeleider zette zijn diensthond in om een man aan te houden die een bierblik wierp naar de ME. Vervolgens werden de hondengeleider en zijn hond door omstanders aangevallen.

Die dag werd er op het Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op bevel van de burgemeester werd de demonstratie ontbonden. De politie riep bij herhaling om dat de demonstranten zich van het Malieveld moesten verwijderen. De meeste demonstranten gaven daaraan geen gehoor. Daarop ging de politie over tot de gedwongen ontruiming van het Malieveld. Bij de ontruiming keerden verschillende aanwezigen zich met geweld tegen de politie.

Zo ook de man die het bierblik wierp naar de ME. De hondengeleider riep de man toe dat hij was aangehouden en dat hij de hond zou inzetten als de man niet stil bleef staan. Die negeerde dat. Daarop zette de hondengeleider de hond in. De man kwam te vallen met de hond aan zijn been.

Hierna werden de hondengeleider en zijn hond door verschillende demonstranten belaagd waarbij het hen lukte om de aangehouden man te ontzetten. De man kon hierdoor wegkomen. Later werd hij opnieuw aangehouden. De zaak tegen de aangehouden man werd vorig jaar geseponeerd vanwege de bijtwond die hij had opgelopen. Een straf zou weinig toevoegen.

Op zijn beurt deed de man aangifte tegen de politie, onder meer vanwege zijn bijtwond. Deze aangifte is onderzocht door de afdeling Veiligheid, Integriteit, Klachten (VIK) van de politie onder gezag van een officier van justitie.

Nu het onderzoek is afgerond, oordeelt de officier van justitie dat de man zelf medeschuld heeft aan zijn verwonding. Hij heeft de vorderingen van de politie genegeerd, de politie bekogeld en zich onttrokken aan zijn aanhouding, ondanks herhaalde waarschuwingen. Daarom wordt de betrokken hondengeleider niet vervolgd.

Met deze laatste beslissing over de hondengeleider heeft het OM nu alle aangiftes die verband houden met de Malieveld-demonstratie van maart 2021 afgehandeld.