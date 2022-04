Politie zoekt camerabeelden na val van Bulgaarse man (22) uit raam in Den Haag

Afgelopen woensdagavond raakte een 22-jarige Bulgaarse man zeer ernstig gewond na een val uit het raam van een woning in de Van Musschenbroekstraat in Den Haag. De politie startte direct een grootschalig onderzoek en hield een 21-jarige man en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats uit Bulgarije aan.

Verdachten in beperkingen

De verdachten zitten in de beperkingen, dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en de betrokkenheid van deze twee verdachten hierbij.

Derde etage

De Bulgaarse man viel woensdagavond rond 21.15 uur uit het raam op de derde verdieping van de woning aan de Van Musschenbroekstraat. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Het slachtoffer is met zwaar letsel en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. In de woning waren meerdere personen aanwezig.

Camerabeelden

De politie zoekt beelden van bijvoorbeeld dashcams, ringdeurbellen met camera, telefoons en beveiligingscamera’s op panden uit de nabije omgeving van het pand aan de Van Musschenbroekstraat. Er kan waardevolle informatie opstaan dat het TGO-onderzoeksteam kan helpen.