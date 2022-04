Defensie koopt versneld voor bijna half miljard euro aan munitie

Defensie schaft voor bijna een half miljard euro versneld munitie aan om de voorraden aan te vullen. 'Aanleiding is de verkrappende munitiemarkt. Defensie zet het hiervoor beschikbare budget eerder in', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Extra inzetvoorraad nodig

'Met name de versterking van de afschrikkings- en verdedigingsfunctie van de NAVO vraagt om extra inzetvoorraad'. zo laat staatssecretaris Van der Maat vrijdag in een brief aan de Eerste en de Tweede Kamer weten.

Vraag munitie wereldwijd toegenomen

Door de huidige veiligheidssituatie neemt de vraag op de wereldmarkt toe. De piekcapaciteit van de munitie-industrie wordt waarschijnlijk snel bereikt en de doorlooptijden zullen daardoor toenemen. Om niet achter het net te vissen wil Defensie nu versneld munitie bestellen.

Maatregel uit coalitieakkoord

De aanvulling van de munitievoorraden heeft bijzondere aandacht van het kabinet. Het is nodig om vaker en sneller nationaal en internationaal bij te dragen aan operaties en die langer vol te houden. Daarbij is het een van de maatregelen uit het coalitieakkoord om (munitie)achterstanden bij Defensie weg te werken.

Aanvulling voorraad

Het gaat om een aanvulling op het lopende programma ‘aanvulling munitievoorraden fase 2’. Dit project is volgens de planning in 2025 grotendeels afgerond. Het gaat om de aanschaf van conventionele munitie, zoals klein kaliber- en vuursteunmunitie (artillerie- en mortiergranaten) en om aanvulling van de voorraad antitankwapens.

F-35, Pantserhouwitser en Apache-gevechtshelikopter

Daarnaast wordt ook de voorraad kapitale, hoogtechnologische munitie aangevuld. Dit gaat onder meer over luchtverdedigingsraketten, precisiegeleide munitie voor de F-35 en het Pantserhouwitser-155 mm-geschut en munitie voor de Apache-gevechtshelikopter.