Verdachte aangehouden voor valse bommelding supermarkt Den Bosch

'Massaal ingezet'

'Dit soort meldingen worden altijd erg serieus genomen en daarom is er massaal ingezet. Uiteindelijk bleek het loos alarm. We hebben een verdachte aangehouden op verdenking van het doen van een valse melding', zo meldt de politie.

Bommelding

Als er bij de meldkamer een ‘bommelding’ binnenkomt wordt dat altijd erg serieus opgepakt en acteert de politie snel. Zo ook afgelopen vrijdagavond. Gezien het korte tijdsbestek is er massaal ingezet met verschillende eenheden. Door agenten is de omgeving ruim afgezet en zijn panden ontruimd. Ook een Team Explosieven Verkenning (TEV) is ter plaatse gekomen en heeft de omgeving gescand. Uiteindelijk is er niets aangetroffen en kon er weer worden afgeschaald.

Aanhouding

'Wij hebben uiteindelijk de locatie van de melding en de melder kunnen achterhalen. Een 62-jarige man uit ’s-Hertogenbosch is aangehouden op verdenking van het doen van een valse melding. Hij zit momenteel nog vast en zal worden verhoord', aldus de politie.