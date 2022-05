Kleuter (4) ramt twee geparkeerde wagens met auto van zijn ouders

In de Utrechtse wijk Overvecht is een 4-jarig jongetje gisteren in de auto van zijn ouders tegen twee geparkeerde auto's gebotst. De politie spreekt van "de nieuwe Max Verstappen".

Agenten hebben gisteren in Overvecht een 4-jarig kind in pyama van staat meegenomen nadat een pasant het kind op straat zag rondlopen. Van de ouders ontbrak op dat moment nog elk spoor.

Niet veel later volgt een melding verlaten plaats ongeval in Overvecht. Hierbij had een voertuig twee geparkeerde auto’s geraakt. De tenaamgestelde van het voertuig bleek de moeder van het kindje te zijn, waarop wij contact met haar hebben gelegd. Zij vertelde dat haar kind heel ondernemend is. Via de telefoon sprak zij met haar kind en vervolgens zagen agenten dat hij met zijn handen een botsing gebaarde en een stuur beweging maakte. Hierdoor kregen de agenten het vermoeden dat het kind mogelijk gereden zou kunnen hebben. ''Samen met de moeder en het kind zijn we vervolgens naar het voertuig gelopen.''



Ondertussen kwam de vader ook ter plaatse. Bij de auto vroegen de agenten de kleuter of hij kon laten zien of hij wist hoe de auto werkt. Het kind maakte met de sleutel de auto open en stopte de sleutel in het contact. Hij startte de auto, ging met zijn linker voet naar de koppeling en trapte het gas in.

Wat bleek gebeurd te zijn, was toen de vader van het kindje naar zijn werk ging, werd het kind wakker en heeft de autosleutel gepakt om een rondje te gaan rijden. Hierbij werden de 2 geparkeerde auto’s geraakt. Het kind is vervolgens uitgestapt en is in zijn pyjama weggelopen. Gelukkig is het avontuur van deze mini-coureur met een sisser afgelopen.